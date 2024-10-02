خطوات نفسية مهمة للتعامل مع الزوجة بعد الستين

يتعرض الكثير من السيدات بعد سن الستين لصعوبات نفسية واجتماعية كبيرة بسبب التغيرات الفسيولوجية والاجتماعية التي تطرأ علي الدماغ وأعضاء الجسم مثل انقطاع الطمث وقلة الحركة وضعف الذاكرة وبلوغ المعاش وكل هذه الأعراض تنعكس على حالتها النفسية، ولأن الزوج هو الداعم الأول لزوجته يجب أن يعرف طرق التعامل مع زوجته لدعمها بعد سن المعاش، بحسب موقع age co.

أساليب التعامل مع زوجتك بعد سن الستين

1. تحدث عن اهتماماتك وخططك التي يمكنك تطويرها معا

الاهتمام والمشاركة فيما بينكم من أهم أمورالدعم المعنوي والنفسي التي تجذبك إلى زوجتك ، كما ستتاح لك أشياء جديدة للتحدث عنها والتعرف عليها عندما تخصص وقتا ممتعا معا ، مثل المشي في المساء أو النزهات أو القيادة في الريف.

2. انشاء دائرة أصدقاء كبيرة

من خلال المشاركة في أنشطة ومجموعات جديدة معا وبشكل فردي، يجب أن توسع شبكتك الاجتماعية. إذا انتقلت إلى منطقة جديدة، فمن الأفضل مقابلة أشخاص جدد وتكوين صداقات دائمة.

3.ترتيب أعمالك في قائمة الأشياء التي ترغب تحقيقها

ضع في اعتبارك الأهداف الشخصية التي ترغب في تحقيقها، مثل أخذ دروس الطبخ أو المشاركة في بطولة رياضية ، حتي يمكنك الحصول علي انجازهادف .

4-المشاركة في أعمال المنزل

اتفق معها علي المشاركة الفعاله في أعمال المنزل والعمل علي راحتها وعدم ارهاقها حتي تشعر بمدي التقدير والاهتمام من جانبك .