الخارجية الأمريكية تنتقد حظر إسرائيل لدخول الأمين العام للأمم المتحدة

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن عدم تفهمها لقرار إسرائيل بحظر دخول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ليست مثمرة بأي شكل من الأشكال.

وفي الوقت نفسه، أعربت الوزارة عن أملها في تنظيم رحلات إضافية خلال الأيام القادمة لتسهيل مغادرة المواطنين الأمريكيين من لبنان.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد تحدث مع الحلفاء حول كيفية الرد على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل.

وأضافت أنها تناقش مع المسؤولين الإسرائيليين الخطوات الممكن اتخاذها ردًا على الهجوم الإيراني، مع توضيح أنها لا تدعم أي هجوم إسرائيلي يستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

وأكدت الوزارة أنها لن تكشف عن تفاصيل المحادثات الجارية مع إسرائيل بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني في الوقت الحالي، لكنها أكدت أنها على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة طبيعة الردود المحتملة.