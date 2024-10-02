4 أكتوبر.. العرض المسرحي "يا سلام سلم" تعرض في معرض الرياض الدولي للكتاب

تعرض مسرحية "يا سلام سلم" ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024، وذلك على مسرح الشيخ حمد الجاسر، في المدينة الجامعية للطلاب، في جامعة الملك سعود، يومي 4 و5 أكتوبر، من الساعة 8:00 حتى 9:30 مساء.

وتقدم مسرحية "يا سلام سلم"، وهي من إخراج عبدالملك المزيعل، وكتابة الكاتب فهد بن صالح الحوشاني، قصة تجسد صراع الطيبة ضد الشر، حيث تؤدي الطيبة المفرطة أحيانًا إلى أن يصبح الشخص وجبة شهية للحياة، ليس لأنه يستحق العقاب، بل لأنه تسامح معها.

الجدير بالذكر، أن المسرحيات التي تضمنها البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024، تم اختيارها بعناية لتناسب العائلة والأفراد من جميع الأعمار ومختلف الثقافات العربية.

وحققت مسرحية "ذاكرة الشيطان" التي تم عرضها الأول الذي قدمته فرقة رؤية المسرحية، على مدى يومين ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، نجاحًا كبيرًا، وإقبالًا جماهيريًّا واسعًا.

ودارت قصة العمل المسرحي حول فتاة تعاني الاكتئاب، نتيجة عدد من المشكلات النفسية التي تدور حولها في المجتمع، وشهد العرض أداء مبهرًا من الممثلين والكادر الفني، وعلى رأسهم المخرجة سماح الغنام، والكاتب عبدالعزيز اليوسف.

وتسعى هيئة المسرح والفنون الأدائية، من خلال تقديم عرضين مسرحيين، وعدد من الفعاليات والندوات الثقافية عن فنون المسرح، ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024، إلى إبراز إبداعات المسرحيين الشباب، وتنمية الحراك المسرحي السعودي.

وتتضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا، منها أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشتمل على العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية وورش العمل التي يقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين السعوديين والعرب والدوليين، وتناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات، والذي ستكون آخر أيامه، يوم السبت 5 أكتوبر.