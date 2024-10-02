زيادة الاستثمارات ومساندة القطاع الصناعي أهم ملامح خطة "صناعة النواب"

وضعت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفي السلاب أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، حيث تضمنت العديد من الملفات التي تستهدف زيادة الاستثمارات ومساندة القطاع الصناعي وتستهدف النهوض بالصناعة .

حيث ستقوم اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية للتعرف عن قرب على المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والسعي نحو حل كافة المشكلات التي تواجه المصنعين .

يذكرأن اليوم الأربعاء قد تم إجراء انتخابات داخل البرلمان لاختيار رؤساء اللجان النوعية وتم تجديد الثقة في النائب محمد السلاب لتولي منصب رئيس لجنة الصناعة فيما فاز النائب معتز حسن بمنصب وكيل اللجنة، وأيضا النائب شحاته أبو زيد بمقعد الوكيل فيما جاء حصلت النائبة شيرين عليش علي منصب أمين سر اللجنة.