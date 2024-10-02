المتحدث العسكري: المدفعية المصرية كانت مفاجأة قاسية للعدو على طول الجبهة في حرب أكتوبر المجيدة

أكد العميد غريب عبدالحافظ المتحدث العسكرى، أن المدفعية المصرية كانت مفاجأة قاسية للعدو على طول الجبهة في حرب أكتوبر المجيدة، لافتًا إلى أن المقاتل المصري هو الركيزة الأساسية لمنظومة التطوير فى القوات المسلحة.

وتابع خلال حواره عبر راديو 9090، أن دعم قدرات وإمكانات كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بأحدث نظم التسليح لحماية الأمن القومى المصرى وتأمين المقدرات الاقتصادية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وأن معركة الوعى تحدٍ رئيسى ولها دور كبير في عملية البناء والتنمية، قائلًا: "نحن حريصون على التواصل الدائم والمستمر مع كافة وسائل الإعلام لضمان وصول المعلومة الموثقة من مصدرها الرسمي والقوات المسلحة تعد من أكبر الدول المشاركة فى بعثات الأمم المتحدة".

وقال: إن تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية انطلاقًا من المسئولية والثوابت المصرية تجاه الدول الشقيقة والصديقة، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تحرص على دعم المجتمع المدنى والمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتقوم بدور حيوى لتوعية وتثقيف من لم يعاصروا نصر أكتوبر العظيم.

واستطرد: "رجال القوات المسلحة يبذلون جهودا مضنية لمجابهة التحديات الراهنة وغير المسبوقة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية".