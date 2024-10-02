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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تصعد بوتيرة مستمرة وتستهدف المدنيين

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب
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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، أن إسرائيل تصعد بوتيرة مستمرة، وتستهدف المدنيين على نطاق واسع، لا سيما بعد حادثة مجدل الشمس، وصولا إلى التصعيد الخطير الذي يحدث اليوم.

وأشار وزير الخارجية اللبنانية - في تصريحات أذاعتها وكالة الأنباء اللبنانية اليوم "الأربعاء" - إلى أن التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 مهم لإعادة الاستقرار، مشددا على ضرورة الالتزام به كاملا من كلا الطرفين.

وأوضح أن لبنان وافق على المبادرة الأمريكية - الفرنسية، وما زال يتمسك بها، رغم تنصل إسرائيل منها، بعد أن تبلغ لبنان موافقة إسرائيل عليها من الجانب الأمريكي في وقت سابق.

وحذر من خطورة امتداد الصراع الى حرب إقليمية تهدد كل دول المنطقة، وقال: "نحث على العمل من أجل وقف الحرب، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى أكثر من مليون نازح لبناني يعانون ظروفا إنسانية صعبة ومعقدة للغاية".

وختم: "نريد التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب، لأن الاخيرة قادرة على أن تصنع فرقا".
 

عبد الله بو حبيب إسرائيل مجدل الشمس مجلس الأمن الولايات المتحدة