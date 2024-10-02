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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تياجو موتا يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

تياجو موتا مدرب يوفنتوس
تياجو موتا مدرب يوفنتوس
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أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره لايبزيج بملعب ريد بول أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي دوشان فلاهوفيتش تشكيل يوفنتوس أمام لايبزيج، حيث يقود الهجوم بجانب كينان يلدز ونيكولاس جونزاليس.

ويأمل يوفنتوس تحقيق الفوز على لايبزيج لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية تحت قيادة مدربه تياجو موتا.

وفاز يوفنتوس على آيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو

خط الدفاع: سافونا - كالولو - بريمير - كامبياسو

خط الوسط: وستون مكيني - تيون كوبمينرز - نيكولو فاجيولي

وفي الهجوم: نيكولاس جونزاليس - دوشان فلاهوفيتش - كينان يلدز.

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