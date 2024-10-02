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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: إسرائيل تملك حق الرد على هجوم إيران

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل تملك الحق في الرد على الهجوم الذي شنته إيران، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة تجنب تصعيد يقود إلى حرب إقليمية.

ووفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن دعت تل أبيب إلى الامتناع عن استهداف المنشآت المدنية في لبنان، وخاصة المطار.

كما أكدت الوزارة أن إسرائيل تحتفظ بحق استهداف حزب الله، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار بين الأطراف.

وفي سياق آخر، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن إعلان إسرائيل بأن الأمين العام للأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه يعد خطوة سلبية وغير مفيدة في الوقت الراهن.
 

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