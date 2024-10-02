واشنطن: إسرائيل تملك حق الرد على هجوم إيران

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل تملك الحق في الرد على الهجوم الذي شنته إيران، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة تجنب تصعيد يقود إلى حرب إقليمية.

ووفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن دعت تل أبيب إلى الامتناع عن استهداف المنشآت المدنية في لبنان، وخاصة المطار.

كما أكدت الوزارة أن إسرائيل تحتفظ بحق استهداف حزب الله، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار بين الأطراف.

وفي سياق آخر، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن إعلان إسرائيل بأن الأمين العام للأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه يعد خطوة سلبية وغير مفيدة في الوقت الراهن.

