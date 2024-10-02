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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استهداف مستوطنات إسرائيلية بصواريخ من جنوب لبنان

حزب الله يطلق صواريخ
حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل
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أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بإصابة أحد المستوطنين نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة قريبة من مدينة صفد في شمال إسرائيل، وذلك وفقًأ لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، تم تأكيد تلقيها بلاغات تفيد بتعرض المستوطنات الشمالية لسقوط صواريخ، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة للمباني والممتلكات.

كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن انقطاعًا في التيار الكهربائي حدث في عدة مستوطنات بمنطقة الجليل الغربي، بسبب تأثير الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان.

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