خبير عسكري: إسقاط جنود إسرائيليين على حدود لبنان يظهر مدى وعي حزب الله

أكد العميد بسام ياسين، خبير عسكري، من بيروت، أن إسرائيل أعلنت منذ يومين بدء العملية البرية المحدودة على جنوب لبنان، موضحًا أنه من الطبيعي أن تُدخل إسرائيل بعض القوات للقيام بمهام الاستطلاع بعدة أماكن، إلا أن القوات الإسرائيلية جربت هذه العمليات الليلة الماضية وصباح اليوم ولكنها فشلت في هذه العمليات.

وشدد «ياسين»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه في صباح اليوم دخلت بعض القوات الإسرائيلية لمسافة 400 متر وتم إيقاعها بكمائن محكمة ووقع إسقاط كثير في صفوف الجيش الإسرائيلي، موضحًا أن إسرائيل اعترفت بسقوط 14 قتيلا من صفوف الجيش خلال عمليات اليوم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل منذ الإعلان عن القيام بعملية برية محدودة ومازال يجرب ليكشف عن الأماكن الأضعف في الجهاز الدفاعي لحزب الله ليتم من خلال هذه النقاط التسلل والدخول والتوغل في البلدات اللبنانية، إلا أن حزب الله حريص على منع الدخول والتوغل البري لإسرائيل بطريقة كبير.

وتابع: «ما حدث اليوم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يظهر مدى الوعي لحزب الله ويكشف أن الأرض محضرة ومجهزة بعبوات وكمائن ومراكز رمي على كل محاور التوغل الإسرائيلي»، موضحًا أن قوة حزب الله في المقاتل البشري وعلى الأرض وليس المسيرات وصواريخ بعيدة المدى، وجنوب لبنان هي أرض مثالية للدفاع عنها.

