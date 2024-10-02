نجم الخليج السعودي: تنظيم مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد مبهر

علق نجم نادي الخليج السعودي لكرة اليد مهدي السالم، على تنظيم مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، ومشاركة نادي الخليج في النسخة السابعة عشر من البطولة، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري.



وقال مهدي السالم في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت اف إم ، إنه سعيد بالمشاركة في البطولة مع نادي الخليج، مشيدًا بالدعم الكبير من جماهير نادي الخليج التي حرصت على مؤازرة الفريق خلال منافسات البطولة.



وعن تنظيم مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، أوضح مهدي السالمي، أن العاصمة الإدارية أبهرت الجميع من ناحية تنظيم البطولة، ومن ناحية التطور في المدينة وما تمتلكه من بنية تحتية وملاعب، لم يتوقعها أحد.



وتابع أن هذا التطور الكبير يدل على النهضة والعمل الكبير واهتمام مصر بالرياضة وكرة اليد، وأشار أن حفل افتتاح البطولة كان على مستوى عالي وراقي، لبطولة عالمية على أرض مصر.



وعن مشاركة الخليج السعودي في البطولة، أكد أن الفريق قدم مستوى قوي في المنافسات، وكان قريب من الفوز على فريق ماجديبورج الألماني، لكن الفريق الألماني حسم المباراة في النهاية وحرم الفريق من التأهل إلى الدور نصف النهائي.



وتطرق للحديث عن مشاركة النادي الأهلي والزمالك قائلاً :" أن الأندية المصرية غنية عن التعريف، وأن النادي الأهلي ونادي الزمالك من الاندية المعروفة في العالم".



وعن مواجهة الأهلي وماجديبورج الألماني أكد أن الأهلي لم يكن يستحق الخسارة، وقدم صورة مشرفة لكرة اليد المصرية والعربية، بعد المستوى القوي الذي ظهر به أمس الثلاثاء.



وأتم نجم نادي الخليج السعودي لكرة اليد مهدي السالم، تصريحاته أن أقرب اللاعبين المصريين له هو الأسطورة أحمد الأحمر وكريم هنداوي وكامل لاعبين الممنتخب المصري لكرة اليد لاعبين قريبين له.



وتنظم شركة المتحدة للرياضة بطولة العالم لاندية اليد على صالة العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 9 أندية ، حيث تقام منافسات اليوم الختامي غدًا الخميس ، بمواجهة نارية في النهائي بين ماجديبرج الألماني و فيزبريم المجري.



وشهد يوم أمس مباريات قوية ، ورغم الأداء المميز للأهلي في نصف النهائي لكن الفريق خسر أمام حامل اللقب ماجديبرج 28 -24 ، فيما اكتسح الزمالك كاليفورنيا إيجلز الأمريكي 41 - 23 ضمن تحديد المراكز في بطولة العالم لليد.