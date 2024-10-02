محمد إمام يوجه رسالة لابنة الفنان أحمد راتب: "والدك مش محتاج تكريم"

وجه الفنان محمد إمام رساله إلي ابنة الفنان أحمد راتب، بعد منشور الأخيرة على صفحتها الشخصية بتجاهل المهرجانات الفنية لوالدها.

تفاصيل منشور الفنان محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة منشور ابنة الفنان أحمد راتب ليشارك به جمهوره.

وعلق الفنان محمد إمام على المنشور ووجه رساله إلى ابنة الفنان أحمد راتب "والدك مش محتاج تكريم، الأستاذ احمد راتب من اقوى الممثلين اللي جم في تاريخ الفن".

منشور الفنان محمد إمام

وتابع الفنان محمد إمام رسالته "الجمهور هو اللي بيكرمه كل يوم بأدواره العظيمه، الله يرحمه كان ممثل نادر".

يشار أن إبنة الفنان أحمد راتب قد نشرت رساله على صفحتها الشخصية، تشكو فيها من عدم تكريم وتقدير والدها الفنان الراحل أحمد راتب، من قبل التكريمات بالمهرجانات الفنية.

وجاء لمياء راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب "٨ سنين ومفيش مهرجان في مصر فكر يكرم اسم احمد راتب، بس عارف يا بابا أنا كل يوم بكرمك بالدعاء ليك وجمهورك بيكرمك كول الوقت بأنه فاكرك ومفتقدك".

قدم الفنان أحمد راتب العديد من الأعمال الفنية الهامة مع الزعيم عادل امام أبرزها فيلم "واحدة بواحدة، المنسي، السفارة في العمارة، التجربة الدنماركية".