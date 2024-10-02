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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يعلن التعاقد مع النيجيري صديق إيجولا

النيجيري صديق إيجولا
النيجيري صديق إيجولا لاعب بيراميدز الجديد
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أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب النيجيري صديق إيجولا، الجناح الأيسر قادما من نادي سيراميكا كليوباترا، لدعم صفوفه خلال المرحلة المقبلة، بلاعب قوي ومتميز في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة بأفضل العناصر استعدادا للموسم الجديد، الذي يخوض فيه العديد من البطولات محليا وقاريا، وتحت قيادة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، وإدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني.

وصديق إيجولا يبلغ من العمر 23  عاما من مواليد نيجيريا في 10  نوفمبر2000 ، ولعب إيجولا خلال مشواره 76 مباراة في الدوري المصري الممتاز، سجل خلالها 22 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى.

ولعب إيجولا 6  مباريات في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفا وصنع ٤ أهداف أخرى، وتوج باللقب مع نادي سيراميكا كليوباترا وشارك إيجولا كذلك في 3 مباريات ببطولة كأس مصر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا واحدا.

حيث لعب إيجولا بقميص نادي سموحة 51 مباراة، سجل خلالها ١٤ هدفا وصنع ٤ أهداف أخرى، ومع سيراميكا لعب 34 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 11 هدفا.

نادي بيراميدز النيجيري صديق إيجولا نادي سيراميكا كليوباترا