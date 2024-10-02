تكليفات جديدة.. قرارات عاجلة لوكيل صحة البحيرة

أصدر الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قرارًا بتكليف الدكتور ياسر فؤاد عبداللطيف إبراهيم مصطفى، مديرًا للإدارة الصحية بدمنهور.

السيرة الذاتية للدكتور ياسر مصطفي

حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة 2005.

دبلوم التوليد وأمراض النسا 2015.

عمل منسق طب الأسرة والجودة ومساعد مدير إدارة أبوحمص في الفترة من

ابريل 2011 حتي ديسمبر 2013.

ابريل 2011 حتي ديسمبر 2013. عمل مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية من ديسمبر 2013 حتي ابريل 2014 .

قائم بأعمال مدير إدارة دمنهور من ابريل 2014 الي نوفمبر 2014

• مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية من نوفمبر 2014 الي يناير 2016 .

• عمل منسق العناية المركزة ومساعد مدير إدارة الطوارئ بالمديرية من يناير 2016 الي ديسمبر 2016.

• مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية من نوفمبر 2014 الي يناير 2016 . • عمل منسق العناية المركزة ومساعد مدير إدارة الطوارئ بالمديرية من يناير 2016 الي ديسمبر 2016. منسق يوم العمل الشامل بالمديرية لرفع كفاءة المستشفيات والرعاية الأساسية .

ومساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية .

كما أصدر وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، قرارًا بتكليف الدكتور إسلام عبدالحميد عبدالحليم عبدالرؤف، مديرًا للإدارة الصحية برشيد.

حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 2000 جامعة الأزهر.

حاصل على دبلوم مهني إدارة المستشفيات عام ۲۰۰۸ ( كلية التجارة – جامعة القاهرة).

حاصل على دبلوم جراحة الأنف والأذن والحنجرة عام ۲۰۲۱ طب الأزهر .

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه القرارات التي صدرت اليوم تهدف في المقام الأول لتطوير الأداء في المنظومة الصحية في البحيره لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن البحراوي.