هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام أستون فيلا

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أستون فيلا الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره أستون فيلا بملعب فيلا بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الهداف الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام أستون فيلا، بالرغم أن الشكوك كانت تحوم حول مشاركته في مباراة الليلة بسبب الإصابة.

وكان بايرن ميونخ سحق دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة 9-2.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: كونراد لايمر - ألكسندر بافلوفيتش - سيرج جنابري

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - كينجسلي كومان.