الرئيس الإيراني يتوعد برد أقسى إذا ردت إسرائيل على هجومها الصاروخي

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الأربعاء، أن إيران لا تسعى لاندلاع حرب، ولكنها مستعدة لتقديم رد أقسى إذا قررت إسرائيل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف تل أبيب يوم الثلاثاء.

وأشار بزشكيان إلى أن التصعيد الحالي ليس خيارًا لإيران، لكن تصرفات إسرائيل هي التي دفعتهم إلى الرد.

وأضاف أن إيران لن تتردد في اتخاذ خطوات أقوى في حال تصاعد الوضع من الجانب الإسرائيلي.

الهجوم الإيراني تضمن إطلاق نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، وفقًا لتقارير إيرانية.

أكثر من 80% من هذه الصواريخ حققت أهدافها بنجاح، بحسب المصادر الرسمية الإيرانية.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني أن الضربة جاءت كرد فعل على اغتيال قادة بارزين، من بينهم حسن نصر الله وإسماعيل هنية، إضافة إلى القيادي العسكري عباس نيلفوروشان.

وحذر الحرس الثوري من موجة جديدة من الهجمات قد تستهدف إسرائيل إذا استمر التصعيد.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم الإيراني بأنه خطأ جسيم، مؤكدًا أن إيران ستتحمل تبعاته.