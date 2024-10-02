منى جبر عن اعتزالها الفن: أخذت القرار ولم أفكر فى العودة

قالت الفنانة منى جبر، عن قرار إعتزالها الفن، إن قرارها نهائي وبلا رجعة، مؤكده أنها لم تشتاق للفن، والجمهور سيقدر قرارها في العيش بوصفها «إنسانة طبيعية».

وأضافت منى جبر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «القاهرة اليوم»: «في المجال الفني بتجيلك لحظة بتحس إنك مش هتقدر تدي أكتر من اللي أنت إديته وخدت قرار الاعتزال ومن يوم القرار ده مفكرتش أرجع».

وتابعت : «موحشنيش الكاميرا ولا الفن ولا التمثيل، الجمهور أكيد هيقدر إني إنسان له حياته وقاعد في بيته مع ولاده، الفن ممكن يكون في أي حاجة الكلمة الطيبة أو الاطلاع على الحياة أو التعامل مع الناس».

منى جبر هي ممثلة مصرية، ولدت بالقاهرة عام 1938، بدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج في التليفزيون حيث دخلت التليفزيون عام 1960 ولمعت كمذيعة، ومن أشهر برامجها (إتنين على الهوا).

وشاركت بالعديد من الأعمال في السبعينيات والثمانينات والتي من أبرزها (الحفيد، أنياب، النداهة)، قبل أن تعتزل الفن وترتدي الحجاب، وكانت آخر أعمالها مسلسل (لن أنساه أبدًا) عام 1988.