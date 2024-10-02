مباحثات أمريكية بحرينية بشأن التطورات في لبنان وغزة وإسرائيل

أجرت الولايات المتحدة والبحرين مباحثات التطورات في لبنان وإسرائيل وقطاع غزة، وأهمية الجهود المستمرة لاستعادة السلام والاستقرار للجميع.

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن وكيل الوزارة بالنيابة للشؤون السياسية جون باس التقى مع وكيل وزارة الخارجية البحريني للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة في واشنطن خلال الاجتماع السنوي الرابع للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والبحرين.

وناقش باس وآل خليفة مجموعة من القضايا والتقدم المحرز في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والبحرين، بما في ذلك في مجالات الأمن، والابتكار الاقتصادي، والازدهار، والثقافة، والتعليم، وروابط الناس.

كما ناقشا التطورات في لبنان وإسرائيل وقطاع غزة، وأهمية الجهود المستمرة لاستعادة السلام والاستقرار للجميع.

وعبّر وكيل الوزارة الأمريكية عن شكره لوكيل الوزارة البحريني على دور البحرين الرائد في تعزيز السلام عبر المنطقة، بما في ذلك الأمن في البحر الأحمر.

وتبادلا الأراء حول التحديات والفرص العالمية وراجعا الزخم الناتج عن اتفاق التكامل الأمني الشامل والازدهار.

