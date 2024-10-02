محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بولونيا بدوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بولونيا الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، نظيره بولونيا على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام بولونيا، ويعاونه في الخط الهجومي، الكولومبي لويس دياز، والأوروجوياني داروين نونيز.

وكان محمد صلاح شارك في فوز ليفربول على ميلان الإيطالي في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يتأهل أول 8 فرق في ترتيب مرحلة الدوري إلى دور الـ16 مباشرة، بينما الأندية من المركز الـ9 وحتى المركز الـ 24 يخوضون منافسات البلاي أوف المؤهل إلى دور الـ16 أولًا.

تشكيل ليفربول لمواجهة بولونيا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.