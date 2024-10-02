ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد أبو شامة: رفع الروح المعنوية لحزب الله من أهداف الضربات الإيرانية

محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن الأحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط لاسيما الجنوب اللبناني، والتصعيد الإسرائيلي المتصل على لبنان يُوحيان بأن الأحداث ستتطور في الأيام المقبلة، كما تدخلت إيران أمس بهجمات وضربات صاروخية استهدفت دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «أبو شامة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العالم يترقب ما ستسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الاحتلال أعلنت نيته في الرد على الضربات الإيرانية، بعدما استهدفته طهران بصواريخ على أماكن متنوعة.

وأكد أن جيش الاحتلال اعترف بأن بعض مواقعه العسكرية تأثرت بالضربات التي نفذتها طهران، مشيرًا، إلى أن تعتيم جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال العام على حجم خسائره في غزة أو في الجنوب اللبناني أمر ليس جديدا عليه.

وأوضح أن التحليلات من الجانبين الإسرائيلي والإيراني تشير إلى أن إيران لا تحاول التصعيد، إذ تنفذ عمليات محدودة واضحة الأهداف، إذ إن جزء منها جاء استهدف الرد على اغتيال حسن نصر الله وإسماعيل هنية، ورفع الروح المعنوية لحزب الله.

محمد مصطفى أبو شامة التصعيد الإسرائيلي الجنوب اللبناني