محمد أبو شامة: رفع الروح المعنوية لحزب الله من أهداف الضربات الإيرانية

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن الأحداث التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط لاسيما الجنوب اللبناني، والتصعيد الإسرائيلي المتصل على لبنان يُوحيان بأن الأحداث ستتطور في الأيام المقبلة، كما تدخلت إيران أمس بهجمات وضربات صاروخية استهدفت دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «أبو شامة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العالم يترقب ما ستسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الاحتلال أعلنت نيته في الرد على الضربات الإيرانية، بعدما استهدفته طهران بصواريخ على أماكن متنوعة.

وأكد أن جيش الاحتلال اعترف بأن بعض مواقعه العسكرية تأثرت بالضربات التي نفذتها طهران، مشيرًا، إلى أن تعتيم جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال العام على حجم خسائره في غزة أو في الجنوب اللبناني أمر ليس جديدا عليه.

وأوضح أن التحليلات من الجانبين الإسرائيلي والإيراني تشير إلى أن إيران لا تحاول التصعيد، إذ تنفذ عمليات محدودة واضحة الأهداف، إذ إن جزء منها جاء استهدف الرد على اغتيال حسن نصر الله وإسماعيل هنية، ورفع الروح المعنوية لحزب الله.