بايدن يبحث مع "قادة السبع" تنسيق رد على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم /الأربعاء/، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن انضم إلى "مُكالمة" مع قادة مجموعة السبع؛ لتنسيق رد على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وذكر البيت الأبيض - في بيان - أن بايدن انضم إلى "مكالمة" مع قادة مجموعة السبع لبحث الهجمات الإيرانية على إسرائيل وتنسيق رد على هذا الهجوم يشمل فرض عقوبات جديدة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بايدن وقادة مجموعة السبع أدانوا - بشكل قاطع - الضربات الإيرانية على إسرائيل.

وأعرب بايدن عن دعم بلاده الراسخ لإسرائيل، مؤكدًا "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل"، بحسب البيان.

وأطلقت إيران، مساء أمس، عشرات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، في عملية وصفها الجيش الإسرائيلي بـ"الخطيرة" وتوعد بالرد.