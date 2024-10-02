ads
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يبحث مع "قادة السبع" تنسيق رد على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البيت الأبيض، اليوم /الأربعاء/، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن انضم إلى "مُكالمة" مع قادة مجموعة السبع؛ لتنسيق رد على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وذكر البيت الأبيض - في بيان - أن بايدن انضم إلى "مكالمة" مع قادة مجموعة السبع لبحث الهجمات الإيرانية على إسرائيل وتنسيق رد على هذا الهجوم يشمل فرض عقوبات جديدة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس بايدن وقادة مجموعة السبع أدانوا - بشكل قاطع - الضربات الإيرانية على إسرائيل.

وأعرب بايدن عن دعم بلاده الراسخ لإسرائيل، مؤكدًا "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل"، بحسب البيان.

وأطلقت إيران، مساء أمس، عشرات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، في عملية وصفها الجيش الإسرائيلي بـ"الخطيرة" وتوعد بالرد.

البيت الأبيض بايدن مجموعة السبع إسرائيل