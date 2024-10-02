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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. إيران تعلن انتهاء هجومها على إسرائيل.. وواشنطن وتل أبيب تتوعدان بالرد

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 3 أكتوبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر
السيسي يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبية بأوغندا
إيران تعلن انتهاء هجومها على إسرائيل.. وواشنطن وتل أبيب تتوعدان بالرد
خسائر كبيرة.. الجنوب اللبناني يتحول لفخ لقوات الاحتلال
عملية نوعية.. 7 قتلى و9 جرحى في عمليتي طعن وإطالق نار بتل أبيب
قدس 5.. الحوثيون يعلنون استهداف عمق إسرائيل بـ3 صواريخ كروز
انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك
أستراليا تسعى لمنع احتجاجات مؤيدة لفلسطين يومي 6 و7 أكتوبر

القوات المسلحة السيسي إيران إسرائيل الحوثيون أستراليا فلسطين