ميسي يعود لقائمة منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

عاد ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، إلى قائمة منتخب الأرجنتين استعدادًا لخوض مواجهتي فنزويلا وبوليفيا، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي فنزويلا وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتهما في فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي.

وشهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني عودة ميسي بعد غياب فترة طويلة للإصابة، حيث لم يتواجد البرغوث في معسكر سبتمبر الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في يوليو الماضي في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتواجد ميسي في قائمة التانجو لأول مرة بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم، التي لحقت به في مباراة كولومبيا بنهائي كوبا أمريكا في 15 يوليو.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 في الجولتين التاسعة والعاشرة.

ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 18 نقطة من 8 مباريات.

قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا

حراسة المرمى: خيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – خوان موسو (أتليتكو مدريد الإسباني) – والتر بينيتيز (إيندهوفن الهولندي).

خط الدفاع: جونزالو مونتيل (إشبيلية الإسباني) – ناهول مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) – كريستيان روميرو (توتنهام الإنجليزي) – ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – ماركوس أكونيا (ريفر بليت الأرجنتيني) – نيكولاس تاجاليافيكو (أولمبيك ليون الفرنسي).

خط الوسط: لياندرو باريديس (روما الإيطالي) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول الإنجليزي) – رودريجو دي باول (أتليتكو مدريد الإسباني) – إيزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) – إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) – جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس الإسباني) – تياجو ألمادا (بوتافوجو البرازيلي).

وفي الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس الإيطالي) – نيكولاس باز (كومو الإيطالي) – باولو ديبالا (روما الإيطالي) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي) – جوليان ألفاريز (أتليتكو مدريد الإسباني) – فالنتين كاربوني (أولمبيك مارسيليا الفرنسي).