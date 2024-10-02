"ليالى مصر".. حفل أنغام يرفع شعار كامل العدد

أعلنت شركة تذكرتى نفاد جميع تذاكر حفل النجمة أنغام، حيث رفعت شعار كامل العدد للحفل الذي يعد الأضخم ضمن مشروع ليالي مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "تذكرتى" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" البوستر الترويجي للحفل، وعلقت عليه: التذاكر خلصت حفلة صوت مصر أنغام يوم 11 أكتوبر في المتحف المصري الكبير، بقيادة المايسترو هاني فرحات، خليك جاهز لأجمل ليالي مصر، صوت مصر أنغام".

وتحيي النجمة أنغام حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن حفلات ليالي مصر لموسم صيف 2024، الذي يقام تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الجمعة 11 أكتوبر بالمتحف المصري الكبير.

ومن المقرر أن يقود أوركسترا الحفل الموسيقار هاني فرحات، ويبدأ الحفل في العاشرة مساءً، ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، على أن يفتح المتحف الكبير أبوابه لاستقبال الجمهور في الثامنة مساءً.