بايدن: لا أؤيد مهاجمة إسرائيل لمواقع نووية إيرانية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم /الأربعاء/، إنه لا يؤيد قيام إسرائيل بتوجيه ضربة انتقامية للبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف بايدن - للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان يؤيد مثل هذا الاحتمال - "الإجابة هي لا".

وقال بايدن - حسب بث حي منشور على منصة (إكس) - إن "إسرائيل لها الحق في الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني أمس، لكن ينبغي لها أن تفعل ذلك بشكل متناسب".

وتابع: إن الولايات المتحدة ستفرض أيضًا عقوبات جديدة على إيران بسبب الهجوم.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان - أمس - إن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" وأن الولايات المتحدة ستعمل مع إسرائيل لضمان ذلك، دون الخوض في التفاصيل.