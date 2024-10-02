حصاد 62 يوما .. «100 يوم صحة» قدمت 99 مليون خدمة طبية مجانية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 99 مليونا و155 ألفا و483 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الثلاثاء 1 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و750 ألفاً و208 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 638 ألفا و294 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 383 ألفا و130 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 86 ألفا و165 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 104 آلاف و874 خدمة، بالإضافة لتقديم 91 ألفا و437 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و994 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 29 ألفا و874 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 240 ألفا و413 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و740 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و155 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 1934 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 40 ألفا و187 خدمة.



وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ79 ألفا و11 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».