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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوروبا تحذر شركات الطيران من التحليق في الأجواء الإيرانية

الوكالة الأوروبية
الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران
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أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، اليوم الأربعاء، شركات الطيران بتجنب المرور عبر الأجواء الإيرانية نتيجة المخاطر المرتفعة التي تترتب على إطلاق صواريخ باليستية من إيران باتجاه تل أبيب.

وفي هذا السياق، أفادت هيئة الإعلام الإسرائيلية بأن شركة "ريان إير" للطيران قد اتخذت قرارًا بإلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى نهاية يناير المقبل كإجراء احترازي.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية عن تمديد إغلاق مجالها الجوي، مع توقع رد من الجانب الإسرائيلي عقب الضربة التي وجهتها إيران مساء الثلاثاء.

وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، ذكر متحدث باسم هيئة الطيران الإيرانية أن جميع الرحلات قد تم تعليقها حتى الساعة الخامسة صباحًا يوم الخميس حفاظًا على سلامة الطيران.

في بادئ الأمر، شمل الإغلاق الجوي العاصمة الإيرانية طهران، حيث ألغيت كل الرحلات الجوية حتى صباح الأربعاء بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف إسرائيل في الليلة السابقة.

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