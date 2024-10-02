المخرج عمرو عابدين لـ نيللي: تستحقين كل الحب

تحدث المخرج عمرو عابدين، خلال ندوة تكريم الفنانة الكبيرة نيللى، ضمن فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتى يديرها الناقد أحمد سعد الدين، وبحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وقال عمرو عابديم عن نيللى"أنا جسمى بيقشعر وأنا بكلم نيللى وجيت مخصوص عشان أقولها تستحقى كل الحب".

وتابع عمرو عابدين، خلال الندوة،: "سعيد إنى فى تانى تجربة إخراج ليا يتعرض عليا أعمل ألف ليلة وليلة بطولة نيللى، فأنا ممنون جدا، ولما دخلت اللوكيشن حسستينى إنها ممثلة فى العمل وليست نجمة العمل، وبتتعامل بحب كبير مع كل الناس".

يشار إلى أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.