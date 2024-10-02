أصابع الموساد.. اختراق الاستخبارات الإيرانية.. وتخبط فى قرارات دولة الملالي بشأن محور المقاومة.. أحمدى نجاد: إسرائيل نظمت عمليات مخابراتية معقدة داخل طهران

شككت وسائل إعلام دولية فى مشروع طهران المستمر منذ عقود فى الشرق الأوسط، وأكدت أنه ينهار بعد اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله، فى غارة جوية على العاصمة اللبنانية بيروت.

وتغطى التقارير الدولية حرب إسرائيل فى غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، والتى شملت أيضًا صراعها ضد حزب الله المدعوم من إيران على الجبهة اللبنانية.

والآن، مع اغتيال معظم قيادات حزب الله ووسط دخول جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى لبنان، تتساءل وسائل الإعلام عما إذا كان "محور المقاومة" التابع لطهران والمكون من وكلائها فى جميع أنحاء الشرق الأوسط ينهار.

وجاء فى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول هذا الموضوع: "لقد توصلت إيران إلى هذه الاستراتيجية واستثمرت موارد هائلة لبناء القدرات القتالية لكل مجموعة وربطها ببعضها البعض".

ولكن رد المحور على قيام إسرائيل بقصف حزب الله فى لبنان فى الأسابيع الأخيرة - مما أسفر عن مقتل العديد من قادته واغتيال زعيمه - كان ضعيفًا حتى الآن، مما يشير إلى أن المحور أضعف وأكثر تفتتًا مما توقعه الكثيرون فى المنطقة وأن إيران تخشى أن يؤدى توسيع الحرب إلى دفع إسرائيل إلى تحويل قوتها النارية إلى طهران".

وبحسب التقرير الأمريكي: "كانت الفكرة بسيطة: عندما تندلع حرب كبيرة مع إسرائيل، فإن جميع أعضاء "محور المقاومة" المدعومة من إيران فى الشرق الأوسط سينضمون إلى القتال فى دفع منسق نحو هدفهم المشترك المتمثل فى الهجوم على إسرائيل".

كان حزب الله عضوًا بارزًا فى محور إيران، وكان الأمين العام حسن نصر الله، الذى قُتل فى غارة إسرائيلية الأسبوع الماضى شخصية بارزة. كانت له علاقات وثيقة مع إيران وكان بمثابة "قدوة" لقادة الحركات والجماعات الأخرى الموالية لإيران.

ووفقًا للمصدر، فإن اغتياله "هز بشدة" الأعضاء المتبقين فى المحور، الذين ربما لم يكونوا مستعدين لتكبد حزب الله مثل هذه الخسائر الكبيرة.

فى هذه المرحلة، لم يفهم المجتمع الدولى بشكل كامل سبب عدم مساعدة أعضاء آخرين فى تحالف إيران لحزب الله فى الأسابيع الأخيرة.

ويبدو أن معظمهم اعتقدوا أن الحزب الشيعى من لبنان قادر على الصمود فى وجه إسرائيل. فضلاً عن ذلك، فإن الرد الإيرانى الغامض وغير الواضح فى أعقاب الضربة ترك الشكوك فى أعضاء آخرين فى شبكة طهران العنكبوتية.

واستعرضت صحيفة نيويورك تايمز ردود فعل الحركات والجماعات، وقالت: شن الحوثيون فى اليمن والميليشيات فى سوريا والعراق هجمات على إسرائيل أو القواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط، لكن معظمها تم إحباطه".

وقال قائدان لميليشيات موالية لإيران فى العراق إنهما "لم يتلقيا أى تعليمات من إيران حول كيفية الرد. كان الجميع لا يزالون فى حالة صدمة بسبب مقتل نصر الله".

كما تناولت قناة إن بى سى هذه القضية فى مقال بعنوان "هل ينهار محور المقاومة الإيرانى تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية؟". وفى تقرير موسع عن أنشطة الميليشيات الموالية لإيران، كتبت القناة أن "الضربات الجوية الإسرائيلية التى قضت على القيادة العليا لحزب الله وتركت أمنه الداخلى فى حالة يرثى لها تشكل ضربة مدمرة لمشروع إيران المستمر منذ عقود".

استغرق بناء هذا المشروع، وفقًا لمسئولين سابقين فى الاستخبارات الأمريكية تحدثوا إلى شبكة إن بى سي، عقودًا من الزمن، وكان يهدف إلى نشر القوة فى الشرق الأوسط عبر شبكة وكلاء إيران.

اعتبرت إيران حزب الله حجر الزاوية فى خطتها الاستراتيجية لتسليح وكلائها فى مناطق مختلفة فى الشرق الأوسط. بالإضافة إلى تسليح حزب الله وتسليح الميليشيات فى العراق وسوريا واليمن أيضًا، مما سمح لإيران بمهاجمة إسرائيل يومًا ما من خلال وكلائها وتجنب المواجهة المباشرة.

لكن مسئولين سابقين فى الاستخبارات قالوا إن إيران أخطأت فى تقدير رد فعل إسرائيل على الأحداث وبالغت فى تقدير قوة شبكة وكلائها التى بنتها مما أدى إلى انهيارها.

وبحسب شبكة إن بى سي، بدأت إسرائيل استهداف الحوثيين المدعومين من إيران بعد أن وجهوا ضربات موجعة لحزب الله فى لبنان. وكانت جماعة الحوثى فى اليمن قد وجهت تهديدات عديدة لإسرائيل منذ بدء الحرب، وهاجمت سفنًا مرتبطة بإسرائيل وأطلقت صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه الأراضى المحتلة. ومع ذلك، فقد تعرضت أيضًا لضربتين جويتين كبيرتين من قبل طائرات مقاتلة أمريكية وإسرائيلية ردًا على ذلك.

وفى الوقت نفسه، وبينما تعانى الجماعات الموالية لإيران من الضربات المتوالية، لا تظهر طهران أى استعداد أو نية للتدخل فى الصراع بشكل مباشر، وفقا للقناة.

ورغم أنها تهدد إسرائيل بشكل متكرر برد قاس، فإنها شددت أيضًا على قدرات حزب الله، مؤكدة أن الجماعات والحركات الموالية لها قادرة على التعامل مع الموقف بمفردها.

وقال المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى فى أعقاب اغتيال حسن نصرالله: "إن كل قوى المقاومة فى المنطقة تدعم حزب الله وتقف إلى جانبه. وإن مصير هذه المنطقة سوف تحدده قوى المقاومة، وفى مقدمتها حزب الله".

لكن بحسب مسئولين سابقين فى الاستخبارات والدفاع، فإن هذا القرار قد يكلف طهران غالياً لأنه يثير تساؤلات بين الميليشيات الأخرى حول الدعم الإيرانى عندما تكون هناك حاجة إليه.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك حالة متزايدة من عدم اليقين تحيط برد إيران على اغتيال نصر الله، والذى يمثل الضربة الأكثر شدة التى وجهتها إسرائيل ليس فقط لحزب الله ولكن أيضًا لمحور إيران بأكمله.

وبحسب التقرير، هناك خلافات داخل نظام آية الله حول طبيعة الرد ضد إسرائيل، حيث تدعو الفصائل الأكثر تطرفا إلى رد سريع "لردع" تل أبيب، فى حين تدعو العناصر الأكثر اعتدالا، بما فى ذلك الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان، إلى تجنب ما يزعمون أنه "فخ إسرائيلي".

الموساد والاستخبارات الإيرانية

من جانبه زعم الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد أن الموساد تسلل إلى أجهزة الاستخبارات الإيرانية على نطاق واسع، وذلك فى مقابلة أجراها يوم الاثنين مع شبكة CNN فى تركيا.

وبحسب الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية، أنشأت أجهزة الاستخبارات الإيرانية وحدة خاصة مصممة لمكافحة أنشطة الموساد الإسرائيلى فى البلاد. ومع ذلك، زعم أن عملاء إسرائيليين تسللوا إلى الوحدة نفسها.

وقال أحمدى نجاد إن رئيس الوحدة السرية كان عميلاً للموساد، وكان يعمل إلى جانبه ٢٠ عميلاً إسرائيلياً آخرين.

وبحسب روايته، كان هؤلاء العملاء مسئولين عن عدد كبير من العمليات الاستخباراتية داخل إيران، بما فى ذلك سرقة وثائق تتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى والقضاء على عدد من العلماء النوويين الإيرانيين.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، قال أحمدى نجاد فى مقابلته مع شبكة "سى إن إن" الإخبارية، إنه فى عام ٢٠٢١ أصبح واضحا لهم أن الشخص الأعلى منصبا فى البلاد والذى كان من مهامه التعامل مع العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية فى إيران كان عميلا للموساد.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أحمدى نجاد قوله فى مقابلة مع شبكة سى إن إن: "إسرائيل نظمت عمليات معقدة داخل إيران. وكان بوسعها الحصول على المعلومات بسرعة. أما فى إيران فما زالوا صامتين بشأن هذا الأمر. والرجل الذى كان مسئولاً عن الوحدة فى إيران ضد إسرائيل كان عميلاً إسرائيلياً" .

عملاء متخفين

وبحسب الرئيس الإيرانى السابق، فإن عشرين عضواً آخرين من تلك الوحدة كانوا عملاء للموساد إلى جانب ذلك الشخص. وقال إنهم هم الذين تمكنوا من سرقة الوثائق النووية الإيرانية وكانوا مسئولين أيضاً عن قتل العلماء النوويين الإيرانيين.

كان أحمدى نجاد رئيسًا لإيران حتى عام ٢٠١٣، وخلفه حسن روحاني، واعترف رئيس أركانه السابق رئيس الاستخبارات السابق على يونسى فى مقابلة عام ٢٠٢٢، بأن "الموساد تسلل إلى العديد من الدوائر الحكومية فى السنوات العشر الماضية، إلى درجة أن جميع كبار المسئولين فى البلاد يجب أن يخشوا على حياتهم"، بحسب موقع يديعوت أحرونوت.

