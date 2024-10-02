الاشتباكات مستمرة.. الاحتلال يقوم بعمليات تسلل وتدفق لجنوده عبر الجنوب اللبناني

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات تسلل وتدفق لجنودها عبر العديد من بلدات وقرى الجنوب البناني، لافتا إلى أن العنوان الأبرز بالجنوب في الوقت الحالي هو «الإشتباكات».

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مراسلة للقناة، أن قوات الاحتلال أعلنت عن بدء عملية الحرب البرية المحدودة، موضحا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت عن محاولة قوات الاحتلال في الاشتباك مع قوات تابعة لحزب الله بمنطقة بالقطاع الشرقي، مما أدى إلى خسائر بصفوف جيش الاحتلال.

ولفت، إلى أن حزب الله أعلن من خلال بياناته الرسمية عن استهدافه لمحيط مستعمرة إسرائيلية، موضحا أن القطاع الأوسط شهد أشد الاشتباكات والمواجهات التي دارت بين الطرفين في نطاق بلدتي بارون ومارون الرأس وكان آخرها استهداف لثلاثة مركبات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت في طريقها إلى بلدة مارون الرأس، والتي شهدت على مدار أكثر من 4 ساعات العديد من الإشتباكات والمواجهات، مشيرا إلى أن حزب الله قال خلال بيانه الرسمي أنه استطاع وقف هذا الهجوم الذي تم من قبل قوات الاحتلال.

