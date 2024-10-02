مندوب إيران بالأمم المتحدة: الضربات الصاروخية كانت ضرورية

أعرب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء تصرفات إسرائيل التي وصفها بأنها تدفع المنطقة إلى حافة الخطر.

وأشار خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي بثتها "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران نحو إسرائيل كانت ضرورية وفي إطار التناسب.

وشدد عرفاني على أن الحل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد يتمثل في إنهاء إسرائيل لحربها على قطاع غزة، ووقف هجماتها على الأراضي اللبنانية.

كما أوضح المندوب الإيراني أن إسرائيل لا تتعامل سوى بالقوة، وأن أي اعتداء من جانبها لن يبقى بلا رد أو تداعيات.

وقد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمناقشة المستجدات في الشرق الأوسط، حيث تلقى الأعضاء إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.