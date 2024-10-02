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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نيللي خلال تكريمها ب«الإسكندرية السينمائي»: أسعد أيام حياتي هي فترة تصوير الفوازير

النجمه نيللى خلال
النجمه نيللى خلال ندوة تكريمها
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أعربت الفنانة نيللي، خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، التي يديرها الناقد أحمد سعد الدين وبحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، عن سعادتها بتصوير فوازير رمضان داخل ماسبيرو.

نيللي: أجمل حاجة تحب اللي بتعمله

نيللي
نيللي

وقالت نيللي: «إحساس كبير أوي كان حلو وكان كل يوم بحس إن أنا بحب اللي بعمله، عشت أيام جميلة في ماسبيرو وبالرغم من إني ما كنتش بنام ولا بلحق آكل لكن كل ده على قلبى زى العسل».

وتابعت نيللي: «وأمتع لحظات حياتي وأنا بصور فوازير رمضان"، وبسؤالها عن من قدم فوازير بشكل جيد قالت: "سمير غانم وشريهان».

يشار إلى أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

نيللي الفنانة نيللي سمير غانم وشريهان فوازير رمضان فوازير نيللي