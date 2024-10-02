ننشر خطة عمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس

حسم اليوم الاول لدور الانعقاد الخامس بمجلس النواب، التوافق بين أعضاء اللجنة علي استمرار الدكتور فخري الفقي رئيسا للجنة وإستمرار النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم وكلاء للجنة، والنائب عبدالمنعم امام بأمانة السر.

حيث وضعت اللجنة اليوم الأربعاء مشروع خطة عمل اللجنة المقترحة في دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، أولاً في مجال التشريع، وثانيا في مجال وسائل وأدوات الرقابة البرلمانية، وثالثاً الموضوعات التي تقترح اللجنة التصدي لها وتدخل في نطاق اختصاصاتها ومنها :

- خفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام المحلي والخارجي وفوائده.

- تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم من خلال إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات التي تساعد على ذلك.

- وضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المختلفة وخاصة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات دون إضافة أعباء ضريبية أخرى.

- بحث كيفية زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل لزيادة معدلات التصدير لتوفير العملة الصعبة وخفض معدلات البطالة.

- وضع إجراءات لرفع معدلات النمو واستعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.



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