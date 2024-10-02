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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلام عبري: إسرائيل قررت تنفيذ رد قاسٍ على هجوم إيران الأخير

الحرب بين إسرائيل
الحرب بين إسرائيل وإيران
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مجلس الوزراء الأمني اتخذ قرارًا بتنفيذ رد قاسٍ على هجوم إيران الأخير، وذلك وفقًا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”.

في الوقت نفسه، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب قادة دول مجموعة السبع، أجروا محادثات بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران ردًا على تلك الهجمات.

من جانبه، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان بأن بلاده اضطرت إلى الرد نتيجة لتصعيد الوضع من قبل إسرائيل في لبنان.

وأكد أن بلاده سترد بصورة أكثر حدة إذا قامت إسرائيل باتخاذ أي إجراء مضاد، مشيرًا إلى أن ما تفعله إسرائيل يزيد من تفاقم دائرة العنف في المنطقة،

وحذر بكشيان من أن زعزعة الاستقرار لا تخدم مصالح أي طرف.

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