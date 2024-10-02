تحرير 41 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات مخالفة بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاء، قد شنت حملة تفتيشية مفاجئة فجر اليوم الأربعاء، على المخابز البلدية بقرى ابو حمر وميت الشريف ونجريج كفر الحمام وقرية شبراتنا تسفر عن تحرير ٤١ محضرا نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة، جاء ذلك استجابة فورية لأهالي مركز ومدينة بسيون .

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير محضرين لمخبزين بقرية ابوحمر نقص وزن 7 جرام نقص وزن 19 جرام و مخبزين بقرية ميت الشريف 8 جرام و 13 جرام وفي قرية نجريج مخبزين نقص وزن ٩ جرام وفي مخبز قرية بار الحمام تم تحرير محضر عدم نظافة ادوات العجين و انتاج خبز غير مطابق للمواصفات بكفر الحمام ومخبزين بقرية شبراتنا مغلقين ومخبزين ببسيون نقص وزن 8 جرام و عدم وجود لوحة تشغيل .

وتمكنت مديرية الصحة من تحرير ١١ محضر نقص اشتراطات صحية، و٨ محاضر عدم حمل شهادة صحية كما قامت الهيئة العامة لسلامة الغذاء بتحرير١١ محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء

و أعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

و أِشار الجندي أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .