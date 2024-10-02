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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

توقعات بارتفاع أسعار الذهب والنفط بعد هجمات إيران على إسرائيل

أسعار الذهب والنفط
أسعار الذهب والنفط
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قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تصاعد الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي ضربت دول المنطقة مساء أمس، فقد ارتفعت أسعار الذهب والنفط عالميًا.

وتابع السيد: أسعار النفط قفزت أكثر من 3% بسبب المخاوف المتزايدة من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الخام في المنطقة، بعد أكبر ضربة عسكرية وجهتها إيران على الإطلاق لإسرائيل.

وأوضح عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن نشهد ارتفاع خلال الأيام المقبلة في سعر برميل النفط والذهب العالمي والبضائع، لأن شركات التأمين الدولية رفعت اليوم، شرائح التأمين على السفن العابرة من البحر الأحمر.
 

الهجمات الإيرانية إسرائيل أسعار الذهب والنفط