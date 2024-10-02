أسفر عن 7 قتلى.. «حماس» تتبنى حادث إطلاق النار على تل أبيب

تبنت حركة حماس هجوم تل أبيب، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء وأسفر عن 7 قتلى، وذلك وفقًا لما ورد في عاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان حادث إطلاق النار قد تم في منطقتين بتل أبيب مساء الأمس، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين في إحدى محطات القطار السريع بتل أبيب، وأعلن جيش الاحتلال بعدها عن تصفية منفذي إطلاق النار.