موقف مبابي.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليل بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليل الفرنسي، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ليل بملعب استاد بيير موروي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الشاب البرازيلي إندريك فيليبي، تشكيل ريال مدريد أمام ليل، رفقة مواطنه فينيسيوس جونيور، في ظل جلوس مواطنهما رودريجو جوس على دكة البدلاء.

ويجلس النجم الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام ألافيس في الدوري الإسباني.

ويشارك الأوكراني أندريه لونين أساسيًا، حيث يحرس عرين مرمى ريال مدريد أمام ليل، بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا.

ويشهد النظام الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا، ترتيب الفرق بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، مع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج الديار.

يخوض ريال مدريد على أرضه، مباريات ضد كل من: بوروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي، سالزبورج النمساوي، شتوتجارت الألماني.

أما خارج أرضه، يواجه: ليفربول الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، ليل الفرنسي، بريست الفرنسي.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليل

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو رودريجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك فيليبي.