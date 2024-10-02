أستاذة قانون دولي: أمريكا والغرب يهاجمان روسيا بسبب أوكرانيا.. ويغضان الطرف عن جرائم إسرائيل

قالت الدكتور تمارا برو، أستاذ القانون الدولي، إن أمريكا مستمرة في دعمها الكامل لإسرائيل بحجة حقها في الدفاع عن النفس، مشيرة إلى أن واشنطن اعتبرت أن تل أبيب لها حق الدفاع عن نفسها ضد هجمات المقاومة الفلسطينية.

وأضافت «برو» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت المساعدات العسكرية والأسلحة والاعتداءات العسكرية لدولة الاحتلال.

وتابع، أنّ أن سيناريو غزة يتكرر في لبنان، إذ تزعم واشنطن أن الاحتلال له الحق في الدفاع عن نفسه ضد هجمات المقاومة اللبنانية.

وأكد، أن واشنطن تزعم أنها تدعم الحل الدبلوماسي والسياسي ولكنها بالمقابل تقول إنها ستدافع عن إسرائيل، وأن لها حق الدفاع عن نفسها، إلى جانب استمرار أمريكا في تقديم المساعدات العسكرية لها، ووافقت منذ أيام على تقديمن المساعدات للاحتلال، وهو ما يعبر عن ازدواجيتها، إذ تقف بجانبها في ظل الحديث عن توتر العلاقات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.