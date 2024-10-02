مندوب لبنان بمجلس الأمن: التصعيد الإسرائيلي يهدد بنزاع إقليمي واسع

اتهم مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، هادي هاشم، اليوم الأربعاء، إسرائيل بانتهاك القوانين والأعراف الدولية، مشددًا على رفض الشعب اللبناني وحكومته لأي حرب، مع المطالبة بتطبيق القرار الأممي 1701.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن، والتي تم بثها عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أوضح هاشم أن الأضرار الناتجة عن الهجمات الإسرائيلية كانت هائلة، حيث تضررت البنية التحتية في لبنان بشكل كبير.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من وتيرة هجماته وعدوانه على لبنان، محذرًا من توسع النزاع ليشمل مناطق وجبهات أخرى.

وأشار المندوب اللبناني إلى أن العدوان الإسرائيلي قد يتسبب في اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق، لا يخضع لأي ضوابط.

كما نوه إلى الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تواجه بلاده، في ظل نزوح أكثر من مليون شخص من المناطق المستهدفة نتيجة الحرب، مطالبًا بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لهؤلاء النازحين.

وأعلن هاشم عن استعداد الحكومة اللبنانية لنشر الجيش في منطقة نهر الليطاني بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

لبنان يشهد حاليًا هجمات عنيفة من قبل القوات الإسرائيلية، استهدفت مناطق عديدة في جنوب البلاد، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى، فضلًا عن نزوح واسع لسكان تلك المناطق.

هذا التصعيد يأتي بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي.