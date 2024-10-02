إسعاد يونس تكشف عن توقيت اعتزالها: أتمنى أبقى بصحتي

كشفت النجمة القديرة إسعاد يونس، عن توقيت اعتزالها، وعن قائمة أحلامها المؤجلة، ونظام يومها بعد وصولها لهذا القرار، وذلك خلال لقائها فى برنامج its show time"".

إسعاد يونس تكشف حقيقة اعتزالها

وقالت إسعاد خلال لقائها: "أنا مأجلة غصب عنى قراءة كتب كتير أوى اشتريتها فى آخر 10 سنين وحطاها جمبى وبرصها زى العواميد، لكن لما هعتزل هقرأهم".

وتابعت إسعاد يونس: "أتمنى إذا اعتزلت أبقى بصحتى لسه وميبقاش الاعتزال بسبب العكس، وهيجى وقت الاعتزال عشان فيه وقت بيحتاج الواحد يخلو بنفسه ويشوف عمل إيه فى الرحلة اللى فاتت".

واختتمت إسعاد يونس: "قائمة أحلام تيتا زوزو مؤجلة طول الوقت وعندها أجندة بتكتب أحلامها طول الوقت زى زيارة سانت كاترين وتحضر تعامد الشمس على وجه رمسيس فى معبد أبو سمبل وتلف العالم فى سفينة وحاجات بنحلم بيها".