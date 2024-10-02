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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لعدم وجود شبهة جنائية.. التصريح بدفن جثة مبرمج ألقى نفسه من الخامس

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إنهاء مبرمج لحياته عن طريق القاء نفسه من الطابق الخامس.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة و صرحت بدفن الجثة بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.
تلقي الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور على جثة مبرمج كمبيوتر وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين قيام المتوفي بالاقدام على إنهاء حياته قفزا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

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