إخماد حريق في محل كشري بمنطقة الجمالية

أخمد رجال الحماية المدنية حريقا فى محل كشرى أسفل عقار مكون بمنطقة الجمالية ، دون وقوع إصابات .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق بعقار بحارة اليهود بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى انتقلت علي الفور قوات الإطفاء لمكان الواقعة وتبين أن الحريق نشب فى محل كشرى أسفل عقار مكون من 4 طوابق، وتم إخماده دون وقوع إصابات، وبسؤال مالك المحل رجح نشوبه نتيجة حدوث ماس كهربائي بالشفاط ، ولم يتهم أو يشتبه في حدوثه جنائياً ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.