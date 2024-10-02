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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق في محل كشري بمنطقة الجمالية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أخمد رجال الحماية المدنية حريقا فى محل كشرى أسفل عقار مكون بمنطقة الجمالية ، دون وقوع إصابات . 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق بعقار بحارة اليهود  بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى انتقلت علي الفور قوات الإطفاء  لمكان الواقعة وتبين أن الحريق نشب فى محل كشرى أسفل عقار مكون من 4  طوابق، وتم إخماده دون وقوع إصابات، وبسؤال مالك المحل رجح نشوبه نتيجة حدوث ماس كهربائي  بالشفاط ، ولم يتهم أو يشتبه في حدوثه جنائياً ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

الحماية المدنية أسفل عقار بمنطقة الجمالية حدوث ماس كهربائي غرفة عمليات الحماية المدنية عقار مكون من 4 طوابق قسم شرطة الجمالية