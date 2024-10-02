بماء النار والنيكل.. شاب يحرق نفسه داخل ورشة بالأميرية

أصيب شاب مهتز نفسيا بعدما أحرق نفسه بمادة النيكل داخل ورشة اسفل منزله بمنطقة الأميرية.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من مستشفي حروق أهل مصر بوصول شاب عمره 25 سنة ، عاطل ، مُصاب بحروق من الدرجة الثالثة وقرحة بقرنية العين اليمني – اثر سقوط مادة النيكل الخام عليه بأحدى ورش النحاس الكائنة بالطابق الأرضي بالعقار محل سكنه، وبالإنتقال وسؤال شقيقته قررت بقيام المصاب صباح اليوم الاربعاء بالتوجه للورشة محل البلاغ وطلب من العامل المتواجد بها إحضار شاي له ولدي خروج العامل من الورشة قام المُصاب بالدخول وسكب بعض من مادة كيمائية " ماء نار " خاصة بمعدات عمل بالورشة علي وجهه، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها ، وأضافت بأنه يعاني من أمراض نفسية منذ 3 سنوات وسبق حجزه بمستشفي العباسية للأمراض النفسية ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .