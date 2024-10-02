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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مندوب لبنان في مجلس الأمن يؤكد استعداد بلاده لتعزيز وجود الجيش في الجنوب

مجلس الأمن
مجلس الأمن
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حذر مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة هادي هاشم من "تمدد الحرب في الإقليم لتشمل جبهات متعددة"، مؤكدًا أن المنطقة "تتجه نحو حرب إقليمية بلا ضوابط".

جاء تحذير هاشم خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل، وتهديد تل أبيب بشن "رد مؤلم".

وأكد هاشم على استعداد لبنان " لتعزيز وجود الجيش في الجنوب"، داعيًا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته " لمنع انفجار الشرق الأوسط".

ويُعتبر تحذير هاشم مؤشرًا على خطورة الوضع في المنطقة وتزايد مخاطر تصعيد الوضع بين إسرائيل وإيران، مما يُثير مخاوف من انفجار واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وسيُتابع المجتمع الدولي بقلق خطوات الطرفين وجهود مجلس الأمن في تهدئة الأوضاع ومنع وقوع صراع كبير في المنطقة.

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