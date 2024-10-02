كيف قاد هوس الشهرة والمال السهل بعض أصحاب قنوات التيك توك إلى السجن

هوس الشهرة والمال السهل، الذي تتبناه وترعاه مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التيك توك بات يلاحق البعض ممن يحاولون جلب أكبر عدد من المشاهدات ممن يتابعونهم علي قنواتهم عبر هذا الموقع، مما جعل الأمر يكاد يكون لعنه وهوس سيطر على عقول وافئدة أصحاب تلك القنوات، ففي سبيل "ركوب الترند" وتحقيق أكبر قدر من المشاهدات، يمكن أن يفعلوا أي شئ حرفا، مهما بات مقيتا أو مخزيا، أو حتى الادعاء بارتكاب الجرائم، فكل الوسائل مباحة في سبيل بلوغهم الشهرة، والتي في كثير من الأحيان تقودهم الي السجن لا الى الشهرة التى يرجون حصولها.



في هذا التقرير ترصد "البوابة" عدد من الوقائع التي حدثت مؤخرا لبعض أصحاب قنوات التيك توك الذين سقطوا تحت طائلة القانون

سحر أسود لمؤمن زكريا

قالت وزارة الداخلية في بيان لها إنها كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبدالغني، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

وأوضح بيان الداخلية أنه بعد فحص الفيديو المتداول والتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تم تحديد المتورطين في هذه الواقعة، المتهم الرئيسي، وهو عامل مدافن، اعترف أنه خطط لهذه الواقعة مع ابنه وثلاثة آخرين، بينهم سيدة، قاموا بجمع الأدلة الزائفة من صورة لمؤمن زكريا، طلاسم وأدوات سحرية مزعومة، وقاموا بدفنها أمام المقبرة، هدفهم كان إلصاق التهمة بالكابتن مجدي عبدالغني واستغلال شهرة مؤمن زكريا لجذب الانتباه وتحقيق مكاسب مالية.

اعترافات المتهمين

وتم القبض على المتهمين الأربعة وتقديمهم للنيابة العامة، حيث اعترفوا بجريمتهم وأكدوا أنهم قاموا بتلفيق الواقعة لتحقيق انتشار واسع على الإنترنت واستغلال الحالة الصحية لمؤمن زكريا في كسب التعاطف والمال.

واعترف المتهمون بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبدالغني لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذي قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عريس الدقهلية المخطوف

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا، كشفت خلاله حقيقة الفيديو المذكور، مبينة أن العريس اتفق مع زوجته وشقيقتيه و3 أشخاص آخرين، على تصوير هذا المقطع التمثيلي ونشره على مواقع التواصل، زاعما خطفه من أجل جمع مشاهدات عالية والحصول على أرباح مادية.

بعدما أثار الجدل بفيديو "تمثيلي" لاختطافه أثناء زفافه، ألقي القبض على الشاب المصري أحمد جمال، الذي عرف إعلاميا بـ "عريس الدقهلية"، وأوقف لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت السلطات المصرية بحبس 3 آخرين اشتركوا معه في تمثيل وترويج فيديو الخطف المزيف الذي أثار بلبلة بين المصريين على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية.

في حين أخلي سبيل زوجة المتهم وشقيقاته، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

ادعت اختطافها من ٥ سودانيين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ما جاء في مقطع فيديو عبر «تيك توك» يتضمن ادعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعد بالهرم من قبل 5 أشخاص يحملون الجنسية السودانية حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالحيزة.

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو، طالبة 17 سنة، مقيمة بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بقيامها ببث المقطع "على خلاف الحقيقة" بهدف زيادة نسب المشاهدة، ونفت تعرضها لثمة تعدٍ أو سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وقررت جهات التحقيق بالجيزة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

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