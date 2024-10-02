"المصريين": مطالبة الحوار الوطني مشاركة المواطنين في قضية الدعم نقلة في تعددية اتخاذ القرار

ثمن حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، مطالبة الأمانة الفنية للحوار الوطني المصريين للمشاركة في مناقشات حول هذه قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، مؤكدًا أنها تعد خطوة إيجابية تهدف إلى إشراك المواطنين في صنع القرار والتعبير عن آرائهم.

وقال "أبوالعطا" في بيان اليوم الأربعاء، إن الحوار الوطني يُعد منصة ضرورية لتحقيق توافق مجتمعي حول السياسات الاقتصادية، خاصة تلك التي تتعلق بالدعم والتحويلات، موضحًا أن الدعم هو إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، ولكن، في ظل الظروف الحالية، أصبح من الضروري إعادة النظر في كيفية توزيع هذا الدعم، ومدى كفاءته في الوصول إلى الفئات المستحقة.

وأكد رئيس حزب "المصريين" على أهمية وجود آلية واضحة لتحويل الدعم، بحيث لا يقتصر الأمر على مجرد إقرار أو إلغاء الدعم، بل يجب أن يتضمن تحسين آليات التنفيذ، وزيادة الشفافية، وتطبيق معايير دقيقة لتحديد المستفيدين، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في هذه المناقشات تساهم في تعزيز ثقتهم في الدولة، حيث يتمكنون من التعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات خلال هذه المناقشات، حيث إن التعددية في وجهات النظر تساهم في تحقيق حلول أكثر شمولية وفعالية، مؤكدًا على ضرورة أن تشمل المناقشات جميع الفئات، من الطبقات المتوسطة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان أن تكون الحلول المطروحة متوازنة ومناسبة للجميع.

واختتم: دعوة الأمانة الفنية للحوار الوطني المواطنين للمشاركة في مناقشات دعم التحويل هي فرصة لتقوية العلاقة بين الحكومة والمواطنين، فكلما زادت مشاركة المجتمع، كلما كانت السياسات أكثر توافقًا مع احتياجات المواطنين، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وهو ما تهدف إليه رؤية الحكومة.