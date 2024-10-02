داخل حقيبة.. إحالة متهم بقتل طفلته وتقطيع جثتها للجنايات

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة كهربائي متهم بقتل ابنته "آيه" صاحبة ال15 عاما وتقطيع جثتها 12 جزءأ والتخلص منها في القمامة كوليمة للكلاب لشكه في سلوكها بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة لمحكمة الجنايات.



كان أب قد تجرد من مشاعر الإنسانية وأقدم على إنهاء حياة ابنته "آيه" البالغة من العمر 15 عاما لشكه في سلوكها وتقطيع جثتها إلي 6 قطع والتخلص منها في القمامة كوليمة للكلاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على حقيبة داخل نفق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جزء من فتاة عبارة عن جسد بدون أطراف أو رأس أو أرجل، وجري نقل القطعة المعثور عليها إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

خلال عمليات البحث والتحري عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي أطراف الفتاة وأرجلها والرأس بأماكن متفرقة بمنطقة منشأة البكاري بدائرة قسم شرطة الأهرام، وجري نقلهم أيضا إلي المشرحة.