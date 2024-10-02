زي موحد وإجراءات صارمة لضمان الانضباط وتطوير الخدمات بالوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد حامد مدير أمن المحافظة، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

بدأ الزملوط الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي الـ 65 لمحافظة الوادي الجديد وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيًا لمصر دوام الأمن والتقدم.. كما وجه الشكر لجميع المسؤولين والعاملين على جهودهم التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات بالمحافظة.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع عدة قرارات هامة، أبرزها:

تحديد زي موحد للعاملين في العاصمة الإدارية للمحافظة، مع تكليف المديريات بتوفير وسائل انتقال لضمان انتظام العمل وعدم وجود عوائق.

ضمان الانضباط في المنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، مع تقييم أداء مديري المدارس في نهاية كل فصل دراسي لضمان الجودة والكفاءة.

تطوير مسابقة أوائل الطلبة ومنح مكافآت مجزية للطلاب والمدارس الفائزة بهدف تحفيز روح المنافسة والتفوق.

تحسين الخدمات الصحية من خلال تفعيل مكاتب العلاقات العامة داخل المستشفيات وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، بالإضافة إلى شراء ماكينة لترتيب أدوار المرضى بما يحقق النزاهة في تقديم الخدمات.

التأكيد على افتتاح مستشفى الداخلة الجديد قبل نهاية العام، مع متابعة الموقف الإنشائي لمستشفى الفرافرة المركزي.

إطلاق مبادرة لإعادة استخدام الكتب الدراسية بنهاية العام الدراسي، مع مكافآت تحفيزية للطلاب الذين يعيدون الكتب بحالة جيدة.

إعلان قائمة سوداء للمحال المخالفة التي تبيع لحوم أو سلع غذائية فاسدة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تكثيف التوعية بشأن قانون التصالح لتجنب العقوبات المقررة على المخالفات.

فيما أكد اللواء الزملوط على أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان تنفيذ هذه القرارات وتحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بالمحافظة.