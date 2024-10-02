الثقافة تناقش فوائد التكنولوجيا ودورها في الابتكار في مؤتمر للشباب بقنا.. صور

ضمن أنشطة وزارة الثقافة بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مؤتمرا بعنوان "فوائد التكنولوجيا ودورها في الابتكار"، بقصر ثقافة قنا.

استهل د. محروس علي وكيل كلية هندسة الأزهر بنين بقنا ورئيس المؤتمر، الجلسة الافتتاحية بالحديث عن أهمية تبني الابتكارات التكنولوجية ورعايتها، موضحا دور الجامعة في مجال ريادة الأعمال.

وأشارت عزة سليمان مسئول التكنولوجيا بفرع ثقافة قنا لأهمية دور نوادي تكنولوجيا المعلومات في رفع الوعي بأهمية وكيفية استخدام التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة، وتقديم خدمات إلكترونية لقطاع عريض من المستفيدين من الفئات والمناطق الأكثر فقرا، تحقيقا لأهداف برامج التوعية بوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة.

وتحدث د. أحمد حمدي شورة أستاذ التخطيط الاجتماعي بمعهد الخدمة الاجتماعية عن دور الرأسمال البشري كحجر أساس لتحقيق التنمية الرقمية المستدامة وأهمية التشبيك بين الجهات المختلفة لدعم وخلق فرص حقيقية لتطوير وبناء الابتكارات البشرية والتكنولوجية.

وأكدت المهندسة هدى دحروج أهمية بيئة رقمية تكنولوجيا قائمة على ابتكارات تخدم المجتمع، وعرضت ما ينفذ من مبادرات لتحقيق ذلك مثل براعم وأشبال مصر الرقمية ورواد النيل والمبادرات الخاصة بتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما استعرض أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم عن أهمية دور المعلم في اكتشاف المواهب ورعايتها بالمجالات كافة لا سيما التكنولوجيا والابتكارات.

وأوضح محمود ربيع مدير مشروع "طور وغير" أنشطة المشروع الذى يهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل وتسلحهم بالتكنولوجيا الحديثة.

المؤتمر أقامته الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسه أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للشئون للدراسات والبحوث، برئاسة حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة برئاسة أنور جمال، وعلى هامش المؤتمر تم إقامة معرض لبعض النماذج من ابتكارات الطلاب من أبناء المحافظة.

وفي الختام أوصى المؤتمر بدعم ورعاية شباب الخريجين وطلاب المدارس والموهوبين من قبل الجهات المانحة، والتواصل الجيد مع ذوي الخبرة لخدمة المبتكرين لحل مشاكل مجتمعية حقيقية، وتمثيل وتفعيل دور المرأة في المشاركات المجتمعية، كما أوصى بدعم دور الأسر في التنقيب عن مواهب وقدرات أبنائها وضرورة التواصل مع الجهات المعنية لرعاية أفكارهم من خلال حضور ورش العمل والندوات والتدريب وحضور المؤتمرات المتخصصة والتى تقدمها قصور الثقافة والجامعات، مع تكرار المؤتمر بشكل دوري لتشبيك الجهات المعنية وتحقيق الاستفادة المرجوة.